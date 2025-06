Derweil hat am Nachmittag die Gemeinschaftswährung zum Franken wieder klar zugelegt und wird aktuell bei 0,9377 Franken gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau des frühen Handels. Nachdem der Euro sich um die Mittagszeit noch etwas abgeschwächt hatte und auf bis zu 0,9342 gefallen war, gewann er im Nachmittagshandel stetig an Wert hinzu.