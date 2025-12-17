Konjunkturdaten gab es am Mittwoch kaum, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag nach Einschätzung von Experten gemischt bis «weitgehend solide» ausgefallen waren. Als nächstes dürften nun die US-Inflationsdaten am Donnerstag in den Mittelpunkt rücken. Danach dürfte sich der Markt darauf konzentrieren, ob nun Kevin Hassett, Vorsitzender des Nationalen Wirtschaftsrats im Weissen Haus, wirklich Nachfolger von Jerome Powell an der Fed-Spitze wird.