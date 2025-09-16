Für die Fed-Sitzung vom Mittwoch wird mit einer Zinssenkung durch die US-Währungshüter um 25 Basispunkte gerechnet, einige hoffen sogar auf einen grossen Zinsschritt um 50 Basispunkte. Zumindest eine neue Stimme wird ganz im Sinne des US-Präsidenten für mehr statt weniger Lockerung votieren - die des neuen Ratsmitglieds und Trump-Beraters Stephen Miran, heisst es im Handel.