Derweil legt der Euro zur US-Währung auf 1,1836 Dollar zu nach 1,1770 am Vorabend, womit die europäische Währung die Marke von 1,18 Dollar wieder überspringen kann und auf einem Mehrjahreshoch notiert. Zum Franken notiert der Euro mit 0,9329 leicht tiefer als am Vormittag.
Für die Fed-Sitzung vom Mittwoch wird mit einer Zinssenkung durch die US-Währungshüter um 25 Basispunkte gerechnet, einige hoffen sogar auf einen grossen Zinsschritt um 50 Basispunkte. Zumindest eine neue Stimme wird ganz im Sinne des US-Präsidenten für mehr statt weniger Lockerung votieren - die des neuen Ratsmitglieds und Trump-Beraters Stephen Miran, heisst es im Handel.
Sehr genau dürften die Finanzmärkte allerdings auch die begleitenden Kommentare zum Zinsentscheid unter die Lupe genommen werden. Diese sollen Hinweise darauf geben, ob das Fed den Anfang eines Senkungszyklus sieht und wie viele Schritte in den kommenden Monaten noch folgen werden.
(AWP)