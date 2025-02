Das EUR/USD-Paar stieg am Nachmittag zeitweise über die Marke von 1,05 und notierte zur Berichtszeit mit 1,0499 nur minimal darunter. Das USD/CHF-Paar fiel derweil unter die Marke von 0,90 und wurde zuletzt bei 0,8987 gehandelt. Am frühen Morgen hatten die entsprechenden Werte noch bei 1,0456 bzw. 0,9043 gelegen. Der Franken stieg zum Greenback noch etwas stärker als der Euro, so dass das EUR/CHF-Paar mit 0,9436 am späten Nachmittag etwas tiefer umging als am Morgen (0,9455).