Zum Franken hat sich die US-Valuta zuletzt auf 0,7953 verbilligt, nach 0,7966 im frühen Handel. Das EUR/USD-Paar legt gleichzeitig auf 1,1755 zu, nach 1,1729 im Morgenhandel. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9348 mehr oder weniger auf der Stelle.