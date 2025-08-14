Wie die Konsumentenpreise, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik orientiert, wirken sich auch die Produzentenpreise auf die Inflation aus. Eine höhere Inflation würde die Möglichkeiten des Fed für Leitzinssenkungen beschränken. Der Dollar war zuletzt durch die Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik belastet worden. Derzeit wird fest mit einer Zinssenkung durch das Fed im September gerechnet, nachdem jüngste Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt überraschend schwach ausgefallen waren.