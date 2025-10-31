Vor allem der Euro gab im frühen US-Handel klar nach. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am späten Nachmittag noch 1,1528 US-Dollar nach 1,1569 gegen Mittag. Aber auch der Franken zeigte sich etwas schwächer zum Dollar. So ging das Dollar/Franken-Paar zuletzt bei 0,8037 um nach 0,8022 um die Mittagszeit. Entsprechend legte der Franken zum Euro etwas zu: EUR/CHF wurde zuletzt bei 0,9265 gehandelt, am Mittag hatte es noch bei 0,9281 notiert.