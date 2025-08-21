Gestützt wurde der Dollar von neuen Konjunkturdaten aus den USA. Die Frühindikatoren fielen dabei etwa so aus wie prognostiziert, dafür fiel der Datensatz zu den Einkaufsmanagerindizes von S&P Global besser aus als gedacht. Insbesondere der Teilindex zu den industriellen Aktivitäten ist entgegen der Erwartungen wieder in die Wachstumszone zurückgekehrt. Ermutigende Daten gab es zudem aus dem Immobilienmarkt. So fiel der Verkauf neuer Häuser deutlich besser aus als erwartet.