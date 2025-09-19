Der US-Dollar hat damit seit der Leitzinssenkung der US-Notenbank am Mittwoch moderat zugelegt. Allerdings seien die Signale der Fed zur weiteren Zinsentwicklung hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, heisst es in einer Einschätzung der Helaba-Experten. Nachdem der Dollar nach der Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse am Mittwoch noch kurzfristig unter Druck stand, legte er rasch zu.