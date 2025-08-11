Ursprünglich sollte auch auf Goldbarren, die aus der Schweiz in die USA exportiert werden, ein Zoll von 39 Prozent entfallen, hiess es noch Ende der vergangenen Woche. Die US-Zollbehörden hätten den Schweizer Raffinerien in einem «Ruling Letter» vom 31. Juli mitgeteilt, dass 1-Kilogramm-Barren und 100-Unzen-Barren unter einer Zolltarifnummer klassifiziert und eingeführt werden müssen, die mit einem Zoll von 39 Prozent belegt sei. Dies werde mit der Aussage von Trump vermutlich hinfällig.