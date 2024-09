Schneeschmelze als Risikofaktor

Wegen der Sperre sitzen derzeit rund 70 Güterschiffe und 70 Personenschiffe in Österreich fest. Die meisten Passagiere konnten bereits an Land gehen. Am Dienstag wurde auch eine Lösung für den Schweizer Flusskreuzer «Thurgau Prestige» gefunden. 102 Passagiere mussten in den vergangenen Tagen in Wien wegen Hochwassers an Bord bleiben. Nun können auch sie das Schiff verlassen, hiess es.