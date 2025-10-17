Vom E-Auto zurück zu Verbrennern

Ausserdem geht die Wende zum E-Auto nicht auf: Keine andere Marke im VW-Konzern hatte sich ein ähnlich ehrgeiziges Ziel gesetzt. Mehr als 80 Prozent aller Porsche-Neuwagen sollten bis 2030 vollelektrisch fahren. Davon ist nicht mehr viel übrig. In den ersten neun Monaten des Jahres lag der Anteil reiner Stromer bei 23,1 Prozent. Die E-Mobilität entwickle sich in vielen Märkten deutlich langsamer, als «wir und viele Experten es noch vor Jahren erwartet hatten», so Blume.