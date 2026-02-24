Die Titel von Dormakaba notieren um 9.45 Uhr um 6,0 Prozent im Minus auf 56,50 Franken. Gleichzeitig zeigt sich der Gesamtmarkt mit einem Plus von 0,4 Prozent (SPI) leicht fester.
Für die UBS-Experten kommt die negative Reaktion am Aktienmarkt nicht überraschend. Während die Ergebnisse leicht unter den Erwartungen ausfielen, sehen sie auch kein Potenzial für eine Aufwärtskorrektur des Marktkonsens. Die Verantwortung für die Erreichung der Prognose liege damit bei der zweiten Jahreshälfte, meint Analyst Patrick Rafaisz.
Auch die Experten von Jefferies verweisen auf das Verfehlen des Marktkonsens um rund 2 Prozent sowohl beim Umsatz wie auch beim bereinigten Betriebsergebnis. Während die Preise leicht angestiegen seien, habe sich der Abwärtstrend bei den Volumen fortgesetzt, schreibt Jefferies-Analyst Rizk Maidi.
Dormakaba habe die Erwartungen aufgrund der herausfordernden Marktbedingungen im ersten Halbjahr leicht verfehlt, kommentiert Vontobel-Analyst Alexander Koller. Dennoch schätzt er das Zahlenset angesichts eines schwierigen makroökonomischen Umfelds insgesamt als «solide» ein. Er verweist nicht zuletzt auf die spürbaren Fortschritte aus dem Transformationsprogramm, während sich gleichzeitig die Restrukturierungskosten normalisiert hätten.
Die Experten der ZKB betonen derweil das insgesamt anspruchsvollere und volatile wirtschaftliche Umfeld aber auch eine «eher hohe» Vorjahresbasis. Immerhin habe die adjustierte EBITDA-Marge dank erfolgreicher Umsetzung des Transformationsprogramms den Konsens nur ganz knapp verfehlt, so Experte Martin Hüsler. Um die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen, brauche es nun aber noch weitere Effizienzfortschritte.
ls/tp/rw
(AWP)