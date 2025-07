Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba tätigt eine Akquisition in Deutschland, um seine Position in den Bereichen High-Security-Zutrittslösungen für Rechenzentren und kritische Infrastrukturen zu stärken. Der Kauf der Tanlock GmbH mit Sitz in Georgensgmünd wurde am (heutigen) 1. Juli abgeschlossen.