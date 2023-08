Insbesondere in Amerika hat der Konzern von der robusten Baubranche profitiert und prächtig verdient. Nachdem in der ersten Jahreshälfte die Preiserhöhungen in den USA noch nicht gereicht hätten, um die gestiegene Inflation wettzumachen, sei dies in der zweiten Jahreshälfte gelungen, sagte Finanzchefin Christina Johansson im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.