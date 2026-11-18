Einsparungen von 235 Millionen Franken

«In den vergangenen drei Jahren haben wir unser Unternehmen umgebaut und deutlich profitabler gemacht», wird CEO Till Reuter in der Mitteilung zitiert. Die dreijährige Transformation habe Einsparungen von 235 Millionen Franken gebracht und die bereinigte EBITDA-Marge mit 16,1 Prozent im vergangenen Geschäftsjahr auf einen neuen Höchststand getrieben. Nun würden die Ambitionen erhöht.