Nachdem das Unternehmen das Konsultationsverfahren zu seinem «globalen Transformationsprogramm» offiziell abgeschlossen hat, wurden am Dienstag laut Mitteilung die Mitarbeitenden über die Ergebnisse in Kenntnis gesetzt. Insgesamt beschäftigt Dormakaba an vier Schweizer Standorten rund 930 Mitarbeitende.