Die Vereinbarung zum Kauf der MetaMatic GmbH ist bereits am 1. Dezember in Kraft getreten. MetaMatic verfüge über langjährige Erfahrung bei Modernisierungsprojekten für automatische Türsysteme, teilte Dormakaba am Dienstag mit. Es sei zudem im Bereich Neuinstallationen, Wartung und Reparaturen tätig. Das Unternehmen mit Sitz in Schwelm beschäftigt zehn Mitarbeitende und liegt unweit der deutschen Dormakaba-Zentrale in Ennepetal.