Mit dem bisherigen Ausbau hat Dottikon seine Kapazitäten nahezu verdoppelt. Dennoch könne man nicht linear auf eine Verdoppelung des Umsatzes schliessen, erklärte der CEO weiter. «Der Produktmix und die Rohstoffanteile spielen stark hinein.» Ob das Unternehmen am Ende bei einem Umsatz von «500, 600 oder 700 Millionen» Franken landen werde, hänge vom Mix, der Auslastung und der Effizienz ab.