So legte der Umsatz in den drei Monaten per Ende Juni um 3,2 Prozent auf eine Milliarde Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im Vorquartal waren die Erlöse noch gesunken. Fast alle Segmente legten zu, die Ausnahme bildete Frankreich, wo die Konsumzurückhaltung anhielt. Die Filialumsätze legten dank des Ausbaus des Netzes insgesamt um 2,1 Prozent zu, wobei die Erlöse auf vergleichbarer Fläche um 0,7 Prozent sanken. Im Online-Handel legten die Umsätze um 5,4 Prozent zu. Bereinigt um die verkaufte Online-Apotheke Disapo lag das Plus bei 8,2 Prozent.