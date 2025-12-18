Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies bescheinigte dem Konzern dabei eigentlich eine solide Entwicklung, wenn auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Schlussquartal etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Die neuen Mittelfristziele liegen seiner Ansicht nach weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Anders sieht dies Adam Cochrane von der Deutschen Bank, für den der Ausblick auf die kommenden Jahre etwas schwächer ausfiel als erwartet.