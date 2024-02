Düfte und Körperpflegeprodukte sind bei Verbraucherinnen und Verbrauchern trotz der allgemeinen Konsumflaute beliebt. Das Weihnachtsgeschäft und der Aktionstag «Black Friday» haben der Parfümeriekette Douglas hohe Umsätze beschert. In den Online-Shops gingen am «Black Friday» dem Unternehmen zufolge europaweit in Spitzenzeiten mehr als 20 000 Aufträge pro Stunde ein. «Die Monate Oktober bis Dezember sind für uns die wichtigste Zeit des Jahres», sagte Douglas-Chef Sander van der Laan am Donnerstag in Düsseldorf.

15.02.2024 08:51