Ansonsten werteten Anleger Quartalsberichte aus. Im Dow drehte sich die Aufmerksamkeit vor allem um Boeing, die um 2,7 Prozent stiegen und den Spitzenplatz im Index einnahmen. Bereits am Vortag hatte es Gerüchte gegeben, dass der Flugzeugbauer in Gesprächen ist, um 500 Flugzeuge an China zu liefern. Nun hiess es, die Verhandlungen erfolgten im Rahmen handelspolitischer Entspannungsbemühungen zwischen den Regierungen in Peking und Washington.