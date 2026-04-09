Eine positiv aufgenommene Stellungnahme von Israels Regierung zur Verhandlungsbereitschaft mit dem Libanon hat die US-Aktienmärkte am Donnerstag aus der Minuszone befördert. Der Leitindex Dow Jones notierte zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 48.176 Punkten, nachdem er im frühen Handel um bis zu 0,5 Prozent gesunken war. Der Nasdaq 100 gewann zuletzt 0,6 Prozent auf 25.047 Zähler. Zuvor hatte auch der technologielastige Index einen Verlust von bis zu 0,5 Prozent verzeichnet.