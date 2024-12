Die Papiere von des weltgrössten Online-Händlers Amazon knüpften an ihre Gewinnserie aus der «Black Week» an und setzten sich am umsatzstarken «Cyber Monday» mit einem Kursplus von 2,2 Prozent an die Dow-Spitze. Für die Titel des angeschlagenen Halbleiterkonzerns Intel ging es um 3,6 Prozent hoch, nachdem der Rücktritt von Unternehmenschef Pat Gelsinger bekannt geworden war.