Nach dem jüngsten Kursrutsch bei Technologieaktien ist am Freitag an den US-Börsen die Risikobereitschaft schwungvoll zurück. Dies zeigte sich beim Dow Jones Industrial mit dem erstmaligen Sprung über die Marke von 50'000 Punkten, der ihm gut eineinhalb Stunden vor Handelsschluss mit dem Anstieg bis auf 50'014 Zähler gelang. Zuletzt stand er dann wieder knapp darunter bei 49'997 Punkten. Sein Plus hatte der Dow damit auf mehr als zwei Prozent ausgebaut.