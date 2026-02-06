Der Dow Jones Industrial hat am Freitag seine jahrelange Rekordjagd mit dem Sprung über die viel beachtete Marke von 50.000 Punkten gekrönt. Bereits seit Jahren treiben die robuste US-Wirtschaft, die sprudelnden Unternehmensgewinne und nicht zuletzt das billige Geld der Notenbank den Leitindex in immer höhere Sphären. Dabei fielen die 10.000er-Marken in immer kürzeren Zeitabständen. Experten zufolge könnte der Dow in diesem Jahr noch eine Schippe drauflegen, auch wenn die erratische Politik von US-Präsident Donald Trump weiter für Unruhe sorgen dürfte.