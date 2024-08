Am vergangenen Freitag hatte Fed-Präsident Jerome Powell während des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole Signale für eine in Kürze anstehende Zinswende in der weltgrössten Volkswirtschaft gegeben. Diese hatten am Markt für Kauflaune gesorgt, auch wenn Höhe und Abfolge der Zinsschritte weiter offen blieben.