Handys aufladen

Wichtig ist für viele Leute, ihre Handys aufzuladen. Das können sie in den Notunterkünften, aber auch anderen dezentralen Anlaufpunkten, die etwa Feuerwehr oder das Technische Hilfswerk eilig aufbauten. Dort kann man auch Notrufe absetzen. Internetempfang haben die meisten in den betroffenen Stadtteilen nicht. Ebenfalls Folge des Stromausfalls waren erhebliche Störungen bei den S-Bahn-Linien 1 und 7. Etliche Supermärkte blieben am Samstag dicht, am Montag dürfte es nicht anders sein.