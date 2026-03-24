Mullin muss darauf hinwirken, dass sich der Streit zwischen Republikanern und Demokraten im Kongress, der das Haushaltsloch verursachte, schnell auflöst - damit sein neues Ressort von einer Art Krisen- in den Arbeitsmodus zurückkehrt. Dazu wird er Angebote machen müssen. Mullin ist fest im konservativen Lager verortet und gehört zu Trumps loyalen Unterstützern. Der Streit im Kongress hat etwas mit der nächsten Baustelle zu tun, die auf ihn wartet.