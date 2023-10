Abstimmung Nummer 4 ist die Teilrevision des Gesetzes über die Urner Kantonalbank. Hier geht um Anpassungen an das geänderte Marktumfeld. Eine weitere Vorlage dreht sich um einen Kreditbeschluss in Höhe von 1,68 Millionen Franken für den Wanderweg «Weg der Schweiz». Mit dem Geld soll im Abschnitt Harderband in der Gemeinde Seedorf ein neuer Fussgängertunnel gebaut werden. Auch Sicherungsmassnahmen gegen Felsstürze sind vorgesehen.