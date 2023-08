Grüne lancieren Initiative

Auch die Grünen wollen an ihrer Delegiertenversammlung in Bern die Unterstützung der Inklusions-Initiative beschliessen. Ausserdem wollen sie eine eigene Initiative lancieren, nämlich die sogenannte Solar-Initiative. Sie verlangt, dass bis in 15 Jahren jedes geeignete Dach mit einer Solaranlage ausgerüstet sein muss.