Eine Kapitalerhöhung von rund 30 Millionen Franken will der «Procimmo Real Estate SICAV - Residential» durchführen. Der Fonds mit einem Bruttovermögen von rund 505 Millionen Franken, von dem rund 75 Prozent in Lausanne und Genf investiert sind, wolle mit den Mitteln weiter wachsen. Sein Kapital um rund 40 Millionen Franken erhöhen will zuletzt auch der «Procimmo Real Estate SICAV - Residential PK».