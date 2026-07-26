Für Williams und Mikajew war es der erste Aufenthalt auf der ISS gewesen, für Kud-Swertschkow der zweite. Die drei Raumfahrer waren Ende November vergangenen Jahres zur ISS geflogen und hatten dort acht Monate verbracht. In den 241 Tagen hatten sie die Erde laut Nasa 3.856 Mal umrundet und mehr als 160 Millionen Kilometer zurückgelegt.