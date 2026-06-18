Der Verlust eines einzelnen Rangs bei der ETH Zürich lasse keinerlei Rückschluss auf einen grundsätzlichen Qualitäts- oder Reputationsverlust zu, heisst es von QS auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. An der Weltspitze können bereits sehr kleine Veränderungen in der relativen Leistung gegenüber anderen Spitzenuniversitäten zu Verschiebungen im Ranking führen. «Insgesamt sehen wir die Verschiebung von Rang 7 auf Rang 8 daher nicht als Hinweis auf einen Abwärtstrend», so der Hochschulberater.