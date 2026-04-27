Sobald die indischen Behörden das Flugzeug freigegeben hätten, werde ein Technikteam der Swiss das Triebwerk untersuchen und beurteilen, ob ein Triebwerkwechsel erforderlich sei. Derzeit sei offen, wann die Maschine nach Zürich zurückkehren könne, schrieb die Swiss weiter. Der Flugbetrieb sei davon derzeit nicht betroffen. Auch Flüge seien deswegen nicht gestrichen worden.