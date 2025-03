Offener äussern sich die Unternehmen hinter vorgehaltener Hand. Europäische Waren zu kennzeichnen, sei angesichts der Grösse der Sortimente nicht einfach umsetzbar, heisst es etwa. In vielen Produkten fänden sich Bestandteile aus Herkunftsländern in und ausserhalb der EU. Zudem gebe es zahlreiche amerikanische Marken, die auch in Europa produziert würden.