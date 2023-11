Wegen der vielen Flüchtlinge an den Grenzen der Europäischen Union will die EU-Kommission zusätzlich rund 250 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Das Geld soll unter anderem in besseren Datenaustausch, aber auch in den Bau von Aufnahmezentren fliessen, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. Die EU-Länder müssen die Mittel dafür beantragen.

10.11.2023 15:16