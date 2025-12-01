Das Papier verlor am Montagmorgen als stärkster Verlierer im Dax mehr als acht Prozent auf 188,04 Euro und lag damit wieder klar unter der Marke von 200 Euro. In den Monaten zuvor hatte die Airbus-Aktie jedoch deutlich zugelegt. So kletterte ihr Kurs Ende Oktober auf knapp 217 Euro und lag damit so hoch wie nie zuvor.