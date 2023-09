Angesichts zunehmender globaler Spannungen hat UN-Generalsekretär António Guterres vor einer Aufspaltung der Welt gewarnt. Es gebe tiefe Gräben zwischen den grössten Wirtschafts- und Militärmächten, zwischen Ost und West sowie zwischen reichen Staaten und Entwicklungsländern. «Wir nähern uns immer mehr einem grossen Bruch der Wirtschafts- und Finanzsysteme sowie der Handelsbeziehungen», sagte Guterres zum Start der Generaldebatte der UN-Vollversammlung am Dienstag in New York.

19.09.2023 16:41