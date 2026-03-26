Sichtbar ist in Teheran vor dem Hintergrund der betonten Verhandlungsbereitschaft der USA vor allem eine tiefe Skepsis: Viele in der Führung fürchten, Washington wolle von möglichen militärischen Plänen ablenken - etwa für einen Einsatz auf der Ölinsel Charg im Persischen Golf oder in der für den globalen Öl- und Gashandel zentralen Strasse von Hormus. Die Skepsis rührt auch daher, dass die USA und Israel ihre Angriffe begannen, als eigentlich weitere Gespräche zwischen Teheran und Washington über das iranische Atomprogramm erwartet worden waren.