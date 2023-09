Eine Drohnensichtung hat am Donnerstagabend zu Ausfällen und Verspätungen von Flügen am Frankfurter Flughafen geführt. Der grösste deutsche Flughafen hat den Betrieb für 40 Minuten ganz einstellen müssen, wie eine Sprecherin des Betreibers Fraport am Freitagmorgen sagte. Die Drohne sei erstmals kurz nach 20 Uhr gesichtet worden, daraufhin habe es zunächst keine Starts mehr gegeben. Nach einer zweiten Sichtung sei gegen 20.30 Uhr bis etwa 21.10 Uhr der Betrieb ganz eingestellt worden. Auswirkungen gibt es auch noch an diesem Freitag, wie die Sprecherin sagte.

29.09.2023 08:22