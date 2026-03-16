Der Flughafen stellte den Betrieb auf Anweisung der Luftfahrtbehörde vorübergehend ein. Es handle sich um eine Vorsichtsmassnahme, Reisende sollte ihre Fluggesellschaften kontaktieren, erklärten die Behörden weiter.
Der Flugbetrieb in Dubai - normalerweise eines der wichtigsten internationalen Drehkreuze - ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der Golfregion immer noch massiv eingeschränkt.
Schon vor der jüngsten Attacke galt kein regulärer Flugplan./jbz/DP/zb
(AWP)