Am Morgen hatte das Verteidigungsministerium bereits erklärt, mehrere Drohnen unter anderem bei der Hauptstadt Riad und im östlichen Teil des Landes abgefangen zu haben. Auch eine ballistische Rakete, die auf den Hafen von Janbu - nahe der Raffinerie - abgefeuert worden sei, sei abgefangen und zerstört worden./arj/DP/nas