An dem Hafen wurden nach den Angriffen vorübergehend keine Tanker mit Öl beladen. Nach einer kurzen Unterbrechung gingen der Betrieb und die Exporte aber weiter, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen im saudischen Energieministerium.
Der Iran hatte nach israelischen Angriffen auf seine Gasanlagen gedroht, als Vergeltungsmassnahme die Gasfelder und Raffinerien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar anzugreifen. Unter den genannten Zielen war auch die Samref-Raffinerie. Sie ist eine der bedeutendsten in Saudi-Arabien./arj/DP/men
(AWP)