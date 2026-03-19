Über der saudischen Ölraffinerie Samref am Roten Meer ist nach offiziellen Angaben eine Drohne abgestürzt. Der Schaden werde begutachtet, teilte das Verteidigungsministerium in Saudi-Arabien mit. Der Hafen Janbu in Nähe der Raffinerie wurde dem Ministerium zufolge zudem von einer Rakete angegriffen, diese sei abgefangen und zerstört worden. Auch nahe Riad und im Osten des Landes wurden demnach erneut Drohnen abgefangen.