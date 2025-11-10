Die Schweiz kauft bei Elbit in Israel sechs Drohnen samt Zubehör. Fünf der Fluggeräte befinden sich bereits in der Schweiz, ein sechstes soll Ende des Jahres oder Anfang 2026 eintreffen, wie Loher sagte. Bis Ende 2026 sollten dann alle sechs Drohnen bei der Luftwaffe sein. Das wäre sieben Jahre später als anfänglich geplant.