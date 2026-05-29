Rumänien werde diese «gravierende Verletzung des internationalen Rechts und seines Luftraums mit diplomatischen Massnahmen beantworten», hiess es weiter in der Erklärung des Aussenministeriums bei Facebook. «Die Russische Föderation trägt die direkte Verantwortung für diese schlimme und verantwortungslose Aktion. Rumänien wird mit maximaler Entschlossenheit dafür eintreten, dass der internationale Druck auf die Russische Föderation zum sofortigen und umfassenden Ende des Beschusses verstärkt wird.»
Der Einschlag der Drohne in Galati löste einen Brand im zehnten Stock des Wohnblocks aus, zwei Leichtverletzte wurden vor Ort versorgt, wie das Innenministerium in Bukarest mitteilte. Ein auf Explosionen spezialisiertes Ermittlerteam machte sich in der Nacht auf dem Weg zum Einsatzort. Galati liegt an der Donau, die Grenzen zur Republik Moldau und zur Ukraine sind jeweils nur wenige Kilometer entfernt./jbz/DP/jha
(AWP)