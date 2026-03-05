Spekulationen über Einsatz von kurdischen Milizen

Im Krieg im Iran geraten auch zunehmend die Kurden im benachbarten Irak in den Blick. Ihre Rolle ist aber noch unklar. Der Präsident der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak, Nechirvan Barsani, unterstrich den Willen, sich nicht einzumischen. «Die Kurdistan-Region wird stets ein Grundpfeiler des Friedens bleiben und sich nicht auf Konflikte oder militärische Eskalationen einlassen, die das Leben und die Sicherheit unserer Bevölkerung gefährden», hiess es in einer Erklärung Barsanis.