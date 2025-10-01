Ausserdem wurden später eine grosse stationäre Drohne und mehrere kleine Flugobjekte über der Kieler Förde beobachtet. Wie das Magazin unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete, wurden auch das Kieler Landeshaus, Sitz des Landtags, und offenbar auch die Raffinerie in Heide überflogen, die unter anderem den Flughafen Hamburg mit Kerosin beliefert. In dem Vermerk ist demnach davon die Rede, dass die Drohnen in parallelen Bahnen flogen, offenbar um die Einrichtungen am Boden genau zu vermessen. Zudem wurden Teile des Nord-Ostsee-Kanals überflogen.