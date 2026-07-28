Über Tote und Verletzte ist bislang nichts bekannt, russische Offizielle werfen der Ukraine aber verstärkten «Terror gegen die Zivilbevölkerung» vor. Innerhalb der letzten Woche hätten ukrainische Angriffe fast 60 Zivilisten getötet und rund 500 verletzt, sagte der russische Sondergesandte Rodion Miroschnik der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht bestätigen, aber Berichte über zivile Opfer auf russischer Seite haben zuletzt zugenommen. Trotzdem ist das Ausmass der durch ukrainische Angriffe verursachten Schäden und die Zahl der Opfer nicht mit den von Russland angerichteten Zerstörungen in der Ukraine zu vergleichen./bal/DP/nas